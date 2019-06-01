شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف الإسكندرية»: تجهيز 529 ساحة خلاء لصلاة عيد الفطر.. و1058 إمامًا رئيسيًا واحتياطيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ حسن عبدالبصير، مدير عام الدعوة في مديرية أوقاف الإسكندرية، إنه تم تجهيز 529 ساحة خلاء جرى تخصيصها موزعة على جميع الأحياء العشرة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.

وأوضح «عبدالبصير» أنه تم التنسيق مع جميع رؤساء الأحياء، كلٍّ في نطاقه، مشيراً إلى أنه لن يُسمح للسلفيين بإقامة ساحة خلاء مخالفة في العيد، خاصة أن الساحات المخصصة من قِبَل المديرية كافية للصلاة، بالإضافة إلى تدبير إمامين لكل ساحة، واحد أساسى وآخر احتياطى، لسد العجز حال حدوث أي طارئ للإمام الأساسى، حيث جرى توفير 1058 إمامًا رئيسيًا واحتياطيًا.

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وأشار إلى أنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية والشرطة لرصد أي مخالفات في هذا اليوم، فضلاً عن متابعة مستمرة ودائمة وفورية من خلال تشكيل غرفة عمليات رئيسة بمقر المديرية، برئاسة الشيخ محمد خشبة، وكيل الوزارة، وغرفة عمليات رئيسية في كل إدارة من الإدارات العشر، بالإضافة إلى تسيير قوافل متحركة للتفتيش بجميع الإدارات.

وأكد «عبدالبصير» أنه تم تخصيص 63 ساحة خلاء في إدارة أوقاف المنتزه و49 في برج العرب و92 في الرمل و37 في العجمى وفى إدارة غرب جرى تخصيص 31 ساحة وفى شرق 34 وفى العامرية أول 52 وفى العامرية ثان 36 وفى وسط 47 وفى محرم بك 72 وفى الجمرك 38.

وأوضح «خشبة» أنه سيتم تطبيق قانون تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في صلاة العيد أيضًا، بحيث لن يُسمح لأي خطيب ليس معه رخصة أو من غير خريجي الأزهر أو معهد إعداد الدعاة التابع لوزارة الأوقاف بإلقاء خطبة العيد أو الصلاة على الإطلاق.

وأشار إلى أنه لن يُسمح لأي فصيل سياسي باستغلال ساحات صلاة العيد هذا العام سواء السلفيين أو أي تيار آخر، لافتاً إلى أنه تم تشكيل ما يسمى «وحدات التدخل السريع» من المديرية والإدارات للتوجه على الفور حال إبلاغنا بوجود ساحات خلاء يقيمها سلفيون، بحيث يتم إيفاد خطباء على الفور إلى هذه الساحات.