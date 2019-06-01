شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تطبيق قرار حظر استخدام «الأكياس البلاستيك» بالغردقة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ محافظة البحر الأحمر، صباح اليوم السبت، تطبيق قرار حظر استخدام الأكياس البلاستيك بمدينة الغردقة كمرحلة أولى، وذلك في مختلف المنشآت السياحية والفندقية والتجارية، من خلال استخدام الأكياس البديلة للبلاستيك الصديقة للبيئة، حيث تحمل الأكياس شعار «لا لاستخدام الأكياس البلاستيك»، للتوعية بالأخطار البيئية الناتجة عن استخدام البلاستيك على النظام البيئي البري والبحري في المحافظة.

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وقال اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، إن قرار منع استخدام الأكياس البلاستيكية يهدف إلى حماية الحياة البرية والبحرية، والحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض من الثديات البحرية، والتي تأثرت بشدة من البلاستيك، سواء عن طريق الابتلاع أو الاختناق أو الغرق أو التسمم من البقايا البلاستيكية، مما يؤثر بالتبعية على صحة الإنسان.

وينص القرار على حظر استخدام الأكياس البلاستيك بالمحال العاملة في مجال الغذاء (المطاعم – السوبر ماركت – البقالة – اللحوم – الأسماك – الفواكة والخضروات)، وكذلك الصيدليات، كما يحظر حظرا نهائيا استخدام الأكياس البلاستيك والأدوات البلاستيك والتي تستخدم لمرة واحدة في كل أنشطة المشروبات والأطعمة مثل السكاكين والمعالق والشوك البلاستيك والأكواب والأطباق والشاليموه بالمطاعم، وكذلك المراكب السياحية كافة (السفاري- النزهة – اليومية) بمحافظة البحر الأحمر، عدا الأكياس الثقيلة الخاصة بتجميع القمامة حفاظا على البيئة البحرية، كما ينص القرار على عدم الترخيص لمصانع إنتاج الأكياس الخفيفة داخل نطاق محافظة البحر الأحمر.

وأضاف المحافظ أنه تم توفير ١٠ آلاف شنطة صديقة للبيئة تم تصنيعها في ألمانيا تبرعًا من أحد ملاك الفنادق بالمدينة، وأنه تم توزيعها على الأسر بمدينة الغردقة مجانا، مشيرا إلى أن أحد البنوك قام بالاتفاق مع أحد المصانع لتصنيع ٢٠ ألف شنطة صديقة للبيئة، بالإضافة إلى قيام إلى إحدى الجمعيات الأهلية بتوفير ١٠ آلاف شنطة لتوزيعها مجانا على السائحين والأهالي، مؤكدا أنه لا أعباء مالية على الدولة في تنفيذ هذه المبادرة، وسيتم تكليف المحال والسلاسل التجارية بتدبير شنط لمن يرغب في شرائها.