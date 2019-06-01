شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوفد وزير الري لتقديم العزاء في وفاة والد رئيس الكونغو الديمقراطية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجه الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، بتكليف رئاسي، ممثلًا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى العاصمة الكونغولية كينشاسا لتقديم واجب العزاء فى والد رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية.

Advertisements

وكان في استقبال وزير الري السفير حمدي شعبان، سفير مصر بالكونغو، وأعضاء السفارة وسفيرة الكونغو بالقاهرة.

وعبّر الدكتور عبدالعاطي عن خالص تعازيه للشعب الكونغولي، مشيرًا إلى أن العلاقات بين مصر والدول الأفريقية هي علاقات متميزة، خاصة على الصعيد الثنائي، موضحًا أنه علي صعيد العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال المياه، تم توقيع بروتوكول التعاون لمشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية بين البلدين في 6 مارس 2012، وتم تنفيذ العديد من الأنشطة خلال السنوات السابقة، شملت تنظيم العديد من الدورات التدريبية في جميع المجالات ذات الصلة بالموارد المائية والري.

ووفقًا لتقرير رسمي لوزارة الري، تم إيفاد طلبة من الكونغو للحصول على دبلومة الموارد المائية والماجستير والدكتوراه بمصر، والانتهاء من تجهيز مركز التنبؤ بالكونغو بجميع الأجهزة، حيث يجري الانتهاء من التجهيزات الخاصة بالمركز، وذلك في إطار نقل الخبرات المصرية في مجال التنبؤ وتقديم الدعم الفني اللازم للجانب الكونغولي.