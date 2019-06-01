شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة كويتية تكشف حقيقة توفير 1200 وظيفة للمصريين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت مريم العقيل، وزيرة الشؤون الاقتصادية بالكويت، ما أثير حول توفير 1200 وظيفة للمصريين في الكويت، مؤكدة أن هذا الخبر عارٍ عن الصحة.

وأضافت العقيل، في تصريحات نشرتها صحيفة الراي الكويتية، أن الهيئة العامة للقوى العاملة لا تتدخل في شأن شركات القطاع الخاص ولا تطلب منها استقدام عمالة من جنسية معينة، مضيفة أن سوق العمل مفتوحة أمام كل الشركات لاختيار العمالة التي تناسبها، سواء من حيث المؤهلات المطلوبة أو الأجور التي تدفع لها.

وأكدت أنه لا يحق لأي جهة تحديد عدد الوظائف المتاحة لأي جنسية معينة، وأن هذا حق فقط لصاحب العمل في تحديد العدد المطلوب من احتياجه للعمالة حسب ضوابط تقدير الاحتياج والجناسي المسموح بها بوزارة الداخلية حسب الإجراءات والقوانين المعمول بها بالدولة.