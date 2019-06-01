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نائب وزير التعليم يتفقد لجان امتحانات الدبلومات الفنية بالفيوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتفقد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لجان امتحانات شهادة الدبلومات الفنية فى لجان محافظة الفيوم للاطمئنان على سير الاختبارات وانضباط اللجان والتأكد من عدم وجود أى وسائل غش مع الطلاب.

 

وقال الدكتور محمد مجاهد، أنه جاري تحليل بيانات غرف العمليات على مدار أيام الامتحانات وسنعلنها فور الانتهاء من تجميعها ًوتحليلها، سواء ما يتعلق بحالات الغش أو اللجان التى حدثت بها وقائع معينة.

 

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الجدير بالذكر أن امتحانات الدبلومات النفية انطلقت يوم 18 مايو الماضى وتنتهى اليوم السبت 1 يونيو الجارى، حيث استغرقت الامتحانات النظرية قرابة أسبوعين، على أن يستكمل الطلاب غدا الأحد الامتحانات العملية والتى كانت قد بدأت 12 مايو الماضى وتوقفت بعد أن دخل الطلاب فى الامتحانات النظرية.

 

 

 

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