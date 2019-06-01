شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يترأس قداس عيد دخول المسيح مصر بكنيسة أبي سرجة بمصر القديمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، السبت، قداس عيد دخول المسيح مصر بكنيسة أبي سرجة بمصر القديمة، بمشاركة مجموعة كبيرة من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والأباء الكهنة والشمامسة، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

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ودخل البابا تواضروس إلى الكنيسة وسط موكب كبير من الشمامسة الذين رددوا الألحان الكنسية الخاصة باحتفالات القيامة، وتزينت الكنيسة بالورود، وتولت فرق الكشافة إجراءات التنظيم وتوجيه الحاضرين بأماكن جلوسهم.

وتجول البابا داخل الكنيسة حاملا المجمرة التي يرفع فيها البخور ودخل إلى المغارة الموجودة أسفل الكنيسة، والتي اتخذتها العائلة المقدسة مكانا لها أثناء فترة تواجدها في مصر، وشاهد الحجر الذي كان ينام عليه السيد المسيح وهو طفل صغير.

حضر الصلاة عدد من قيادات وزارة الآثار والسياحة ومحافظة القاهرة إلى جانب نواب البرلمان.