شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان: 33 طالبًا محبوسًا يؤدون امتحانات نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، انتظام العملية الامتحانية على مستوى كافة كليات الجامعة، مشيرًا إلى أن هناك 33 لجنة خاصة بالطلاب المحبوسين على ذمة قضايا تذهب لهؤلاء الطلاب فى مقر محبسهم لتأدية امتحانات نهاية العام.



وأضاف نجم، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه تم تخصيص هذه اللجان لامتحان الطلاب المحبوسين بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية المطلوبة مع الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن العملية الامتحانية تتم بشكل منتظم ولا توجد أى معوقات لها؛ نظرًا لتطبيق الإجراءات القانونية التى ينص عليها قانون تنظيم الجامعات فى هذا الشأن.