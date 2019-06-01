السيسي يصل القاهرة بعد المشاركة في القمتين العربية والإسلامية بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، قادما من السعودية بعد زيارة هناك شارك خلالها في كلٍ من القمة العربية الطارئة، والقمة العادية لمنظمة التعاون الإسلامي، اللتين عقدتا على التوالي بمكة المكرمة ، كما ادي الرئيس مناسك العمرة .

جاءت مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في القمتين العربية والإسلامية في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات مع جميع الدول الأعضاء في المنظمتين بالعالمين العربي والإسلامي، والمساهمة بفعالية في جهود تعزيز آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية والإسلامية.

ألقى الرئيس كلمة بالقمة العربية الطارئة تضمنت رؤية شاملة لمحاور الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة في مواجهة التحديات الراهنة ، وكذلك سبل تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول العربية الشقيقة في هذا الإطار.