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العاصمة الإدارية تنظم غدا أطول مائدة إفطار في العالم

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تجهيزات مائدة أطول مائدة إفطار في العالم بالعاصمة الإدارية

تجهيزات مائدة أطول مائدة إفطار في العالم بالعاصمة الإدارية

تنظم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، غدا السبت، أطول مائدة إفطار جماعي في العالم بطول ثلاثة آلاف متر بموقع العاصمة نفسها، لتسجل بذلك الرقم القياسي وتدخل بها موسوعة "جينيس" العالمية. وكشف العميد خالد الحسيني المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، عن أن الحدث سيشارك فيه ممثلين من كافة أطياف المجتمع يبلغ عددهم سبعة آلاف شخص، وذلك تحت رعاية وحضور اللواء أحمد زكي عابدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية بمشاركة مسئولين من مؤسسة "جينيس" العالمية.

وقال إنه سيتم ضمن فعاليات الغد تنفيذ زيارات قبل الإفطار لأهم أحياء ومشروعات العاصمة الإدارية بغرض تعريف المواطن المصري والعالمي بأحد أضخم المشروعات العمرانية في العالم، كما سيتم على هامش الحدث تنظيم فعاليات لسهرة رمضانية متميزة في قلب العاصمة الإدارية، تضم فقرات فنية لفنانين متميزين، بالإضافة إلى تشغيل

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وقال إنه سيتم ضمن فعاليات الغد تنفيذ زيارات قبل الإفطار لأهم أحياء ومشروعات العاصمة الإدارية بغرض تعريف المواطن المصري والعالمي بأحد أضخم المشروعات العمرانية في العالم، كما سيتم على هامش الحدث تنظيم فعاليات لسهرة رمضانية متميزة في قلب العاصمة الإدارية، تضم فقرات فنية لفنانين متميزين، بالإضافة إلى تشغيل شاشات عملاقة لمتابعة مباراة نهائي لكرة القدم.

وأشار الحسيني إلى أن الشركة تسعى للخروج بالحدث بشكل متميز وفريد بتنظيم يليق باسم المشروع وسمعة مصر بين دول العالم مع جميع شركاء النجاح بالعاصمة الإدارية من مطورين ومستثمرين وموردين ومهندسين وعاملين بالمشروع.

وأضاف أنه يأمل في نجاح تنظيم هذا الحدث لإسعاد المصريين بالحصول على شهادة موسعة "جينيس" للأرقام القياسية للمرة الثانية.

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