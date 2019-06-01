شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يعود لأرض الوطن بعد مشاركته في القمتين العربية والإسلامية بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، إلى أرض الوطن بعد مشاركته في القمة العربية الطارئة، وكذلك القمة الإسلامية العادية بمكة المكرمة.

صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

كان الرئيس السيسي قد أكد أن مصر لن تدخر جهدا لدعم وتعزيز عمل منظمة التعاون الإسلامي باعتبارها المظلة الرئيسية للعمل الإسلامي المشترك في مختلف المجالات.

وشدد الرئيس السيسي، في كلمته بالقمة الإسلامية الـ14 بمكة المكرمة، على أن مصر ستحرص على الاستمرار في المشاركة بفاعلية في مختلف المبادرات التي تطلقها المنظمة وفي فعالياتها المتنوعة إيمانا بأن مقتضيات المسؤولية وحجم التحديات التي يواجهها عالمنا الإسلامي تتطلب وحدة الكلمة والصف .

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