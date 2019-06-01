شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة السبت.. الأخبار المتوقعة 1 يونيو 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أطول مائدة إفطار جماعي في العالم بطول 3 آلاف متر بموقع العاصمة نفسها؛ لتسجل بذلك الرقم القياسي وتدخل بها موسوعة «جينيس» العالمية، بمشاركة ممثلين من كافة أطياف المجتمع يبلغ عددهم 7 آلاف شخص، وذلك تحت رعاية وحضور اللواء أحمد زكي عابدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية بمشاركة مسئولين من مؤسسة «جينيس» العالمية.

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تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، في صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يونيو من جميع ماكينات الصرف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية، ومن جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها، بنك ناصر الاجتماعى، ومكاتب البريد على أن يتم الصرف من البنوك اعتباراً من غد الأحد، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

تستكمل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، نظر إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية اقتحام السجون المصرية واقتحام الحدود الشرقية.

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، نظر محاكمة 213 متهمًا من أخطر عناصر تنظيم «أنصار بيت المقدس الإرهابي»، في قضية اتهامهم بارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية بعدد من المحافظات في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.

سول.. يجتمع قادة النقل الجوي من جميع أنحاء العالم في سول على مدى 3 أيام، لمناقشة سبل الحفاظ على الربحية ومعالجة الرياح المعاكسة التي تواجه شركات الطيران، وذلك في الاجتماع السنوي القادم للاتحاد الدولي للنقل الجوي، بمشاركة 1000 ممثل لـ 290 شركة طيران تابعة للاتحاد.