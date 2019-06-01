شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موازنات قطاع البيئة العام الجديد 2019/2020 فى 3 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى خلال اجتماعاتها، على موازنات قطاع البيئة، وتشمل مكتب وزير الدولة لشئون البيئة، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وجهاز شئون البيئة للعام المالى 2019/2020.

ويرصد ”الخليج 365” جملة موازنات قطاع البيئة على النحو الأتى:

1 - بلغت جملة مشروع موازنة جهاز تنظيم إدارة المخلفات خلال العام المالى الجديد 2019/2020 نحو 882 مليونا و329 ألف جنيه مقابل 400 مليون جنيه و854 ألف جنيه خلال العام المالى الجارى بزيادة قدرها 481 مليونا و475 ألف جنيه، وانعكست جملة المصروفات مع ثبات الأبواب الخمسة الأولى، فى زيادة الباب السادس – شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)، كما شهدت إيرادات الجهاز ارتفاعاً كبيراً حيث بلغت تقديرات العام الجديد 475 مليونا و212 ألف جنيه مقابل 193 مليونا و784 ألفًا العام الجارى، ذلك بزيادة قدرها 281 مليونًا و428 ألف جنيه.

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2 - بلغ إجمالى موازنة جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة للعام المالى 2019/2020 نحو 548 مليونا و869 ألف جنيه، مقابل 467 مليونا و815 ألف جنيه العام المالى الجارى، بزيادة قدرها 81 مليونا و54 ألف جنيه، وقدرت جملة الإيرادات بالعام المالى الجديد نحو 330 مليونا و337 ألف جنيه بزيادة نسبتها 93.8%.

3 - بلغت جملة اعتمادات موازنة مكتب وزير الدولة لشئون البيئة للعام المالى الجديد 2019/2020 نحو 9 ملايين و91 ألف جنيه، وقدرت جملة إيرادات مكتب وزير الدولة لشئون البيئة بالعام المالى الجديد 31 ألف جنيه مقابل، 20 ألف جنيه العام المالى الجارى 2018/2019.