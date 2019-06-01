شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يعود إلى القاهرة بعد مشاركته فى قمتى مكة المكرمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى أرض الوطن، بعد المشاركة فى القمة العربية الطارئة، وكذلك القمة الإسلامية العادية بمكة المكرمة. صرح بذلك السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. Advertisements

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