شكرا لقرائتكم خبر عن ميزانيات الإخوان الضخمة لنشر الشائعات عبر السوشيال ميديا.. تعرف على الأسباب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن خسارة الجماعة معركتها على الأرض دفعهم إلى نقل حروبهم عبر الواقع الافتراضى والفضاء الإلكترونى من خلال نشر الأكاذيب والشائعات عبر مواقع السوشيال ميديا.
وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، فى تصريحات له، أن التنظيم رصد أموالاً ضخمة لهذه الحرب وعبر تجنيد العناصر والعملاء من أجل العمل فى لجانهم الإلكترونية للمشاركة فى حرب الشائعات التى تمارسها الجماعة.
وبشأن تأثير تسلم مصر الإرهابى هشام عشماوى على جماعة الإخوان، قال طارق البشبيشى: نعم حدث لهم هزيمة نفسية ليس لأن هشام عشماوى كان عنصرًا خطيرًا فى الحرب ضد مصر ولكن لأن عشماوى كانت له صلات سرية خطيرة مع الإخوان خاصة فى العمليات القذرة التى نفذها لحسابهم.
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