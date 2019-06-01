مصر | "قتل عمد ومقاومة سلطات".. كواليس إسقاط "خط أسوان" وشقيقه في أوسيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قتل عمد ومقاومة سلطات".. كواليس إسقاط "خط أسوان" وشقيقه في أوسيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة، عن كواليس سقوط المعروف بـ"خط أسوان" وشقيقه، بعد هروبهما من محافظة أسوان منذ 3 أشهر، وسكنهما بشقة مستأجرة بمنطقة بشتيل، دائرة مركز أوسيم، وتبين أن حسب الله.ع، شاب في العقد الثاني من عمره، عرف وسط أهالي محافظته أسوان بـ" الخط"، ومطلوب ضبطه في 12 قضية " قتل عمد، حرق، بلطجة، مقاومة سلطات، سرقة بالإكراه، وغيرها من القضايا" كون تشكيلا عصابيا مع شقيقه الأكبر عبد الرحمن، المطلوب ضبطه في 4 أحكام قضائية، لسرقة أهالي محافظتهما بالإكراه تحت تهديد الأسلحة النارية، وممارسة البلطجة.

وأوضحت التحقيقات، أنه بعد مطاردة الشرطة لهما بأماكن اختبائهما، واستهدافهما لم تتمكن القوات من القبض عليهما، فقررا "الثنائي الإجرامي" ترك محافظتهما، والهروب إلى شقة مستأجرة بمنطقة بشتيل دائرة مركز أوسيم، وأقاما فيها طوال الـ 3 أشهر الماضيين، حتي نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن المركزي والأمن العام، في القبض عليهما فجر أول أمس.

كان نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن العام والأمن المركزي، في القبض على شقيقين من أخطر العناصر الإجرامية بمحافظة أسوان، حال إختبائهما بمنطقة بشتيل دائرة مركز أوسيم، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من المقدم مجدي موسي رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، بورود معلومات، بإختباء شقيقين هاربين من تنفيذ 16 حكما قضائيا، بمحافظة أسوان، داخل شقة سكنية بمنطقة بشتيل دائرة المركز، ولقب أحدهما بـ "الخط"، لتورطه في ارتكاب وقائع عده تنوعت مابين مقاومة سلطات، قتل عمد، حرق، سرقة بالإكراه وغيرهم من الجرائم.

ووضع رجال مباحث الجيزة، بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، والعميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، خطة محكمة للقبض عليهما، دون وقوع أيه خسائر بشرية بالتنسيق مع قطاعي الأمن العام والأمن المركزي، وتم تحديد وقت المداهمة فجر أول أمس، وبإعداد مأمورية ترأسها العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، والمقدم مجدي موسي رئيس مباحث القسم، نجحت القوات في القبض عليهما وبحوزتهما طبنجة مبلغ بسرقتها، وذخيرة، وبمواجهتهما أفرا بالأحكام الصادرة ضدهما، وحررالمحضر اللازم بالواقعة، وأخطر مدير أمن الجيزة، ومدير أمن أسوان، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.