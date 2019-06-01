شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي وولي العهد السعودى يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي الجمعة مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، وذلك على هامش انعقاد قمة منظمة التعاون الإسلامي بمكة المكرمة".

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن المباحثات تناولت سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري، في ضوء ما يتوافر لدى الجانبين من فرص استثمارية واعدة.

وأضاف راضي أن المباحثات تطرقت كذلك إلى الملفات المطروحة على الساحة الإقليمية، وفي منطقة الخليج وكذلك الملفات الأخرى كسوريا واليمن وليبيا، حيث كان هناك توافقا بأهمية استمرار التشاور المكثف بيان البلدين لا سيما في ظل هذا التوقيت الدقيق الذي يشهد العديد من التطورات على المستوى الإقليمي، وذلك لدعم وحدة الصف العربي والإسلامي المشترك في مواجهة مختلف التحديات التي تتعرض لها المنطقة في الوقت الراهن.

من جانبه؛ أكد سمو الأمير محمد بن سلمان حرص السعودية على دعم أطر التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة، مشيداً بالجهود المصرية التي ساهمت في إنجاح القمة العربية الطارئة وقمة منظمة التعاون الإسلامي على مدار اليومين الماضيين بمكة المكرمة، والتي من شأنها أن تساهم في تعظيم أواصر التشاور المتبادل بين القادة والزعماء العرب والمسلمين فيما يخص التهديدات المشتركة.