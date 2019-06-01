أخبار × 24 ساعة.. بدء صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات يونيو اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

أهمها الرضاعة الطبيعية منذ الولادة.. 6 رسائل للأمهات من وحدات الرعاية الصحية "البونص" و"الخصومات" و"الأكواد المقابلة" ثلاثية تهريب الدواء .. تقارير التفتيش الصيدلى : يضعف الإقتصاد ويساهم فى نقص الدواء محليا .. والدراسات الدوائية : وسيلة لجنى الأرباح وإحداث الأزمات فى السوق الموافقة على تقليل اغتراب جميع معلمى أسوان تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات المترو يخفض سرعة قطارات الخطين الأول والثانى خارج النفق بسبب ارتفاع الحرارة السكة الحديد والمترو يعلنان الطوارئ استعدادا لاستقبال العيد.. إلغاء أجازات القيادات ..وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة انتظام حركة القطارات.. واستمرار مد ساعات تشغيل خطوط المترو للساعة الثانية صباحا Advertisements صور.. "الحياة أحلى بدون تدخين" مبادرة صندوق مكافحة الإدمان لتوعية الأطفال بدء صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يونيواليوم فيديو معلوماتى.. تعرف على غرامات سرقة التيار الكهربائى ومتى تسقط رئيس جامعة القاهرة: نحرص على ربط البحث العلمى بالاقتصاد والتنمية تجديد 23 ألف تصريح عمل للمصريين بالأردن خلال شهر تقرير حكومى: صادرات مصر الزراعية للخضر والفاكهة تتخطى الـ3.5 ملايين طن لإنقاذ الذهب الأبيض.. اجتماعات مكثفة بعد العيد لتسويق القطن ووضع سعر ضمان.. شئون المديريات: ارتفاع المساحات المنزرعة للمحصول لـ 185 ألف فدان وجارى رمى البذرة.. وإجراءات مشددة على الأصناف لمنع الخلط





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