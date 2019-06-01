شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بدء صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ شركات الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يونيو المقبل، لأصحاب البطاقات التموينية من خلال بقالين التموين ومنافذ التوزيع، اعتبارًا من اليوم السبت، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيهًا.

وكانت شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية قد طرحت كميات كبيرة من اللحوم الطازجة على مدار الأيام الحالية، نتيجة الإقبال الكبير من المواطنين على شراء منتجات اللحوم طوال شهر رمضان، بجانب أيضًا طرح منتجات السلع الغذائية والدواجن المجمدة.