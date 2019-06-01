السيسي: مصر تستضيف المؤتمر الإسلامي الوزاري للمرأة عام 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن استضافة مصر للمؤتمر الإسلامي الوزاري للمرأة عام 2020.

وأكد الرئيس- خلال كلمته بالقمة الإسلامية المنعقدة في قصر الصفا بمكة المكرمة، تحت شعار "يدا بيد نحو المستقبل"- إن مصر حرصت على استضافة منظمة تنمية المرأة في القاهرة.

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وقال الرئيس: "ونتطلع لأن تمثل المنظمة نافذة هامة لتعزيز دور المرأة في العالم الإسلامي، ودعم وبناء قدرات الدول الأعضاء في هذا المجال بالاستفادة من التجربة المصرية الفريدة في مجال المشاركة المجتمعية والسياسية للمرأة".

وتوافد رؤساء وملوك الدول العربية والإسلامية، مساء الجمعة، إلى مقر قصر الصفا بمكة المكرمة، لحضور القمة الإسلامية لدول منظمة التعاون الإسلامى تحت شعار" يداً بيد نحو المستقبل ، وكان فى استقبالهم الملك سلمان.

يشار إلى أن الرئيس السيسي، أعلن أمس الخميس، روشتة مصرية من 4 عناصر للتعامل بحزم مع التهديدات التي تواجه الدول العربية، والتي كان على رأسها الهجمات التي تعرضت لها المرافق النفطية للسعودية مؤخرًا من جانب ميليشيات الحوثي ومحاولات استهداف أراضيها بالصورايخ والاعتداءات التي تعرضت لها الملاحة بدولة الإمارات العربية وتمثل أعمالًا إرهابية صريحة تتطلب من المجتمع الدولي إدانتها أولًا والعمل بكل الوسائل لمنع تكرار هذه الاعتداءات على الأمن القومي العربي والسلم والأمن الدوليين.