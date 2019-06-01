أخبار مصر | العاصمة الإدارية تنظم اليوم أكبر مائدة إفطار في العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العاصمة الإدارية تنظم اليوم أكبر مائدة إفطار في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد العاصمة الإدارية، لتنظيم حفل إفطار، اليوم، هو الأكبر من نوعه على مستوى العالم، وقامت فيه بكافة التجهيزات والاستعدادات ليكون يوم 27 رمضان الموافق السبت 1 يونيو، لتدخل مصر موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وسيكون حفل الإفطار تحت عنوان "مصر بتفطر في العاصمة" وبطول يتجاوز 3000 متر وعدد يتخطى 7000 مشارك، وفي حضور ممثلي جينيس للأرقام القياسية.

وسيكون البرنامج قبل الإفطار، إجراء جولة داخل العاصمة الجديدة، وسيتم نقل المشاركين بأتوبيسات مكيفة وتعريفهم على معالم العاصمة الإدارية الجديدة، ثم الجلوس على مائدة الإفطار وبعد الإفطار ومن قلب العاصمة الإدارية تبدأ فعاليات سهرة رمضانية متميزة وتشمل فقرات فنية متميزة لفنانين متميزين، فضلًا عن مجموعة شاشات عرض عملاقة لمتابعة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا.

