أخبار مصر | عاجل.. بث مباشر كلمة الرئيس السيسي في مؤتمر القمة الإسلامية الـ14 بالسعودية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بث مباشر كلمة الرئيس السيسي في مؤتمر القمة الإسلامية الـ14 بالسعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنشر بوابة الخليج 365 الإلكترونية، بثًا مباشرًا لكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أعمال مؤتمر القمة الإسلامية الـ 14 العادية بقصر الصفا في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، منذ قليل، بحضور قادة الدول الإسلامية، وتزامنًا مع قرب احتفال منظمة التعاون الإسلامى بذكرى مرور نصف قرن على تأسيسها، وذلك سبتمبر المقبل.

ورحب الملك سلمان بن عبد العزيز، بملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية على حضورهم القمة المقامة بمكة المكرمة، مؤكدًا أننا نأمل أن تحقق القمة للدول الإسلامية ما تصبو إليه من تقدم ونماء وازدهار، موجهاً شكراً للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.

Advertisements

وقال الملك سلمان، فى كلمته خلال انعقاد القمة، إن القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى حتى يحصل الفلسطينيون على حقوقهم، ونتذكر هذا العام مرور خمسين عاماً على تأسيس منظمة التعاون الإسلامى، التى جاء تأسيسها بعد حادثة إحراق المسجد الأقصى الذى لا يزال يرزحُ تحت الاحتلال ويتعرض لاعتداءات ممنهجة

وأوضح الملك سلمان، أنه يجب تضافر الجهود لمواجهة الإرهاب ومموليه، مشيراً إلى أن الاعتداء على منشآت النفط لا يستهدف السعودية والإمارات فحسب بل العالم بأسره، مؤكداً أن إن التطرف والإرهاب من أخطر الآفات التى تواجهها أمتنا الإسلامية والعالم أجمع، ويجب أن تتضافر الجهود لمحاربتها وكشف داعميها وتجفيف مواردها المالية بكل السبل والوسائل المتاحة.