انت الان تتابع السيسي يؤكد: ندعم جامبيا في الزراعة ومختلف المجالات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص مصر على العمل على تعزيز التعاون مع جامبيا في شتى المجالات، واستعداد مصر الكامل لدعم جامبيا في مختلف المجالات، في إطار الحرص على تعزيز التعاون الثنائي ونقل الخبرة المصرية في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم الجمعة رئيس جمهورية جامبيا آداما بارو، وذلك بمقر إقامته بمكة المكرمة. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن السيسي أعرب عن اعتزاز مصر بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط مصر بشقيقتها جامبيا في مختلف الأبعاد السياسية والثقافية والدينية.

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وأعرب الرئيس الجامبي عن تقديره وشكره العميق للرئيس السيسي وللحكومة المصرية، لدعم بلاده بإقامة عدة مشروعات تنموية بها، مشيراً إلى تطلع بلاده لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر على مختلف الأصعدة، لا سيما في مجالات التبادل التجاري وجذب الاستثمارات المصرية المباشرة والدعم الفني، مشيداً في هذا الصدد بالجهود