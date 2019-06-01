السيسي يؤكد: ندعم جامبيا في الزراعة ومختلف المجالات

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السيسي
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص مصر على العمل على تعزيز التعاون مع جامبيا في شتى المجالات، واستعداد مصر الكامل لدعم جامبيا في مختلف المجالات، في إطار الحرص على تعزيز التعاون الثنائي ونقل الخبرة المصرية في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم الجمعة رئيس جمهورية جامبيا آداما بارو، وذلك بمقر إقامته بمكة المكرمة. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن السيسي أعرب عن اعتزاز مصر بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط مصر بشقيقتها جامبيا في مختلف الأبعاد السياسية والثقافية والدينية.
وأعرب الرئيس الجامبي عن تقديره وشكره العميق للرئيس السيسي وللحكومة المصرية، لدعم بلاده بإقامة عدة مشروعات تنموية بها، مشيراً إلى تطلع بلاده لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر على مختلف الأصعدة، لا سيما في مجالات التبادل التجاري وجذب الاستثمارات المصرية المباشرة والدعم الفني، مشيداً في هذا الصدد بالجهود
وأعرب الرئيس الجامبي عن تقديره وشكره العميق للرئيس السيسي وللحكومة المصرية، لدعم بلاده بإقامة عدة مشروعات تنموية بها، مشيراً إلى تطلع بلاده لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر على مختلف الأصعدة، لا سيما في مجالات التبادل التجاري وجذب الاستثمارات المصرية المباشرة والدعم الفني، مشيداً في هذا الصدد بالجهود المصرية الساعية لتحقيق التنمية الاجتماعية والنمو الاقتصادي للدول الأفريقية.
وأضاف راضي، أن اللقاء تطرق أيضاً إلى التباحث حول بعض القضايا الافريقية خاصةً ما يتعلق بالأوضاع في منطقة غرب أفريقيا، لاسيما في ضوء الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي وعضوية جامبيا في تجمع "إيكواس" لدول غرب أفريقيا، حيث أكد الرئيس السيسي تطلع مصر للعمل مع جميع الأشقاء الأفارقة خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي، خاصةً في ظل التحديات العديدة التي تواجهها القارة.
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