شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للكهرباء: انخفاض استخدام الوقود فى توليد الطاقة نتيجة تطوير المحطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن هناك زيادة فى الطاقة المولدة إلى 195,8 مليار ك.و.س بنسبة تطور 4,2% عن العام المالى 2018/2019، مؤكدًا أنه بالرغم من زيادة الطاقة المولدة إلا أن هناك انخفاضا فى معدل استهلاك الوقود إلى 185,5 جرام / "ك.و.س" بنسبة تحسن 2,9% عن المعدل للعام المالى 2018/2019، نتيجة عدة أسباب أهمها؛ تعظيم الإنتاج من الوحدات التى تعمل كدورة مركبة ومشاركة مشروعات سيمنز بحوالى 17% من إجمالى الطاقة المولده وتطوير، ورفع كفاءة محطات التوليد.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه سيتم استكمال تنفيذ خطة تدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعة، والتنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات.

وأشار المصدر، إلى حرص الشركة القابضة لكهرباء مصر على الاستمرار فى تنفيذ الخطة الموضوعه لدفع برامج ترشيد وكفاءة استخدام الطاقة وما يتضمنه ذلك من إجراءات لرفع الوعى وزيادة ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة، مشيرًا إلى زيادة عدد المشتركين إلى 37.9 مليون مشترك بنسبة تطور 4.1%.