انت الان تتابع السيسي يؤدي مناسك العمرة على هامش زيارته للسعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

السيسي يؤدي مناسك العمرة

أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، مناسك العمرة على هامش مشاركته في القمتين العربية والإسلامية المنعقدتين في مكة. وكان السيسي قد توجه، أمس، إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في كلٍ من القمة العربية الطارئة، والقمة العادية لمنظمة التعاون الإسلامي، واللتين تعقدان على التوالي بمكة المكرمة على مدار يومي 30 و31 مايو الجاري. وتأتي مشاركة الرئيس بالقمتين العربية والإسلامية في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات مع جميع الدول الأعضاء في المنظمتين بالعالمين العربي والإسلامي، والمساهمة بفعالية في جهود تعزيز آليات العمل المشترك.

واستقبل السيسي اليوم الجمعة، رئيس وزراء باكستان عمران خان، في مقر إقامته بمكة المكرمة.وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أشاد بالعلاقات التاريخية الثابتة التي تجمع بين البلدين، معربا عن التطلع لتطوير التعاون الثنائي مع باكستان في مختلف المجالات خاصة التجارية،