السيسي يؤدي مناسك العمرة على هامش زيارته للسعودية

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السيسي يؤدي مناسك العمرة
أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، مناسك العمرة على هامش مشاركته في القمتين العربية والإسلامية المنعقدتين في مكة. وكان السيسي قد توجه، أمس، إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في كلٍ من القمة العربية الطارئة، والقمة العادية لمنظمة التعاون الإسلامي، واللتين تعقدان على التوالي بمكة المكرمة على مدار يومي 30 و31 مايو الجاري. وتأتي مشاركة الرئيس بالقمتين العربية والإسلامية في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات مع جميع الدول الأعضاء في المنظمتين بالعالمين العربي والإسلامي، والمساهمة بفعالية في جهود تعزيز آليات العمل المشترك.
واستقبل السيسي اليوم الجمعة، رئيس وزراء باكستان عمران خان، في مقر إقامته بمكة المكرمة.وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أشاد بالعلاقات التاريخية الثابتة التي تجمع بين البلدين، معربا عن التطلع لتطوير التعاون الثنائي مع باكستان في مختلف المجالات خاصة التجارية،
واستقبل السيسي اليوم الجمعة، رئيس وزراء باكستان عمران خان، في مقر إقامته بمكة المكرمة.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أشاد بالعلاقات التاريخية الثابتة التي تجمع بين البلدين، معربا عن التطلع لتطوير التعاون الثنائي مع باكستان في مختلف المجالات خاصة التجارية، فضلا عن الحرص على تعزيز التنسيق والتشاور معها سياسيا إزاء مختلف القضايا الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، والذي يعد أحد أهم التحديات المشتركة.
وأكد رئيس وزراء باكستان عمق العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، مشيدا بالإنجازات التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية في مختلف المجالات، لا سيما على صعيد مكافحة الإرهاب والإصلاح الاقتصادي والمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها.
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