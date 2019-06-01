انت الان تتابع «دورات وطقوس روحانية».. رمضان في مراكز التأهيل النفسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

"التحرير" ترصد الأجواء الرمضانية داخل أحد مراكز التأهيل النفسي.. دورات رمضانية وطقوس روحانية ودروس دينية أبرز نشاطات نزلاء المراكز في شهر رمضان الكريم

«الهدوء يسود أرجاء المكان.. أشخاص يصلون ويمارسون طقوس رمضانية وروحانية.. أنشطة ترفيهية ودورات رمضانية وصالات جيم.. محاضرات وعلاج نفسي وكورسات تدريبية على مدار اليوم».. هكذا تبدو حياة من يعانون بعض الأمراض والاضطرابات النفسية في شهر رمضان الكريم داخل مراكز التأهيل النفسي. يمضي الوقت ثقيلا على المرضى النفسيين داخل مراكز التأهيل التي يقبعون بها، يتلهفون لفترات الراحة والترفيهية للقاء بعضهم البعض، يرفعون أيديهم ليتضرعوا إلى السماء أثناء الصلاة كي يخلصهم رب العباد ممن أصابهم، يشتاقون للعودة لحياتهم الطبيعية التي اعتادوا عليها.

خلف جدران مراكز التأهيل النفسي، توجد آلاف الحكايات والقصص للمرضى النفسيين، التي لا تزال حبيسة خلف جدران مراكز التأهيل النفسي، لتحكي تلك القصص مآساة ومعاناة تلك الفئة حسب ظروف كل شخص. "التحرير" رصدت الأجواء الرمضانية التي اعتاد عليها المرضى داخل مركز الهضبة للطب النفسي كأحد النماذج، من أجل التعرف على

خلف جدران مراكز التأهيل النفسي، توجد آلاف الحكايات والقصص للمرضى النفسيين، التي لا تزال حبيسة خلف جدران مراكز التأهيل النفسي، لتحكي تلك القصص مآساة ومعاناة تلك الفئة حسب ظروف كل شخص.

"التحرير" رصدت الأجواء الرمضانية التي اعتاد عليها المرضى داخل مركز الهضبة للطب النفسي كأحد النماذج، من أجل التعرف على تفاصيل الحياة المعيشية لهؤلاء وكيفية ممارسة طقوسهم وعاداتهم الرمضانية، وما إذا كانت الأجواء تختلف وتتباين في رمضان عن غيرها من الشهور الأخرى.

"يعيشون حياة طبيعية وهادئة ويمارسون الطقوس الرمضانية مثل الجميع.. ويشعرون بطاقة إيجابية نحو الحياة في شهر رمضان الكريم"، حسبما يقول الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة مركز الهضبة للطب النفسي.

وأضاف مصطفى، أن المرضى النفسيين اعتادوا داخل المركز على ممارسة الشعائر الدينية والروحانيات التي تتلائم مع شهر رمضان الكريم كل عام من خلال الصوم والصلاة في مساجد المركز وعقد جلسات حوارية للنقاش حول بعض القضايا الدينية، كجزء من العلاج النفسي الذي وضعه خبراء متخصصين لعلاج من يعانون اضطرابات نفسية.

وتابع: "يبدأ المريض النفسي يومه في رمضان، مقسما إلى 3 أجزاء، بحيث يتضمن كل جزء 8 ساعات ما بين نوم وترفيه ومحاضرات وكورسات تدريبية، حسب الساعة العالمية لإدارة الوقت التي وضعها مشرفين ومتخصصين في ذلك الأمر، يمارس خلالها المريض شعائره الدينية سواء أكان مسلما فيصلي مع أصدقائه في المسجد، أو قبطيا فيصلي صلواته في غرفته، كما يقومون بآداء الصلاة".

وأوضح، أن المركز أيضًا يستقطب شيوخ من الأزهر أسبوعيا، من أجل إعطاء دروس دينية للمرضى تساعدهم في إعطاء دفعة قوية نحو الحياة وإعادة تأهيلهم للانخراط من جديد في المجتمع والابتعاد عن أي آثار سلبي.

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وبحسب "رئيس مجلس إدارة مركز النهضة للطب النفسي"، يشارك المريض في كافة الطقوس الدينية والروحانية كجزء رئيسي في العلاج، ويعتبر شهر رمضان فرصة كبيرة بالنسبة للكثير منهم، كونه يعطيهم فرصة للتفاعل مع بعضهم البعض والدخول في أنشطة مختلفة، مثل المشاركة في دورات رمضانية والاشتراك في صالات الجيم ولعب البلاي ستيشن وغيرها من الأنشطة.

وكشف مصطفى، أنه يتم اختيار مشرفين ومتخصصين في مختلف الأقسام للتعامل مع المريض تحت أي ظرف من الظروف في حالة تعرضه لأيه أزمات مفاجئة تحتاج إلى التدخل المباشر والفوري لعلاجه لكي يتخطى تلك الأزمة، كما يوجد متخصصون في أقسام عديدة لاعطاء الكورسات التدريبية المتعلقة بالجوانب الروحانية والدينية والتعليمية، إلى جانب تخصيص فترات لتجمع المرضى كنوع من الدعم النفسى وخلق بيئة محيطة تساعدهم على التفاعل الايجابي في المجتمع.

ويظل شهر رمضان الكريم أشبه بـ"طوق نجاة" لمرضى مراكز التأهيل النفسي، باعتباره شهر يمارسون فيه طقوس دينية وروحانية بصورة كبيرة ويتقربون إلى الله في الدعاء، ويعد العلاج الروحاني جزء رئيسي لدعم المرضى النفسيين بحانب باقي البرامج الأخرى، حيث يحافظ المريض على فروض صلاته ويهتم بالتباحث حول القضايا الدينية، ويختتم يومه بعد قضاء صلاه الفجر مع أصدقائه في المركز.

وتحاول مراكز التأهيل ايجاد اجابات للمرضى الدينية من خلال الشيوخ المتخصصين من مؤسسات دينية نظرا لكون العديد منهم يعاني من صدمات نفسية واكتئاب وهو ما يمنحهم فرصة للعدول عن قرارات تتعلق بحياتهم ويساعدهم على العودة من جديد إلى الواقع ورفض العزلة التي يعيشون فيها.

ويخضع النزيل لشروط معينة لقبوله داخل مراكز التأهيل النفسي، بدءا من الرغبة في العلاج والنية في التغيير والتأقلم مع المجتمع، إلى جانب الإجراءات الادارية والنواحي المالية والأوراق الثبوتية، وفقا لـ"مصطفى".

ويعتمد العلاج للمريض على المجموعات العلاجية المتخصصة وبرامج الاعتمادية، وبرامج دعم الحافز و الانشطة الترفيهية والرياضية،وذلك بعمل مزيج علاجي من البرامج العلاجية المختلفة لخلق مجتمع علاجي قائم على نظرية التغير النفسي والسلوكي.

وتستغرق مدة العلاج داخل مركز التأهيل ما بين 3 إلى 6 أشهر، ويعتمد مسئولي المركز على الجوانب الروحانية والنفسية والسلوكية كجزء من الدعم النفسي للنزيل، وتختلف الأدوية العلاجية حسب كل حالة، ولا يسمح بإعطائهم أي أدوية يكون فيها مواد مخدرة كنوع من العلاج، كما يحرص الأطباء على اعطاء النزلاء فرصة للذهاب إلى الأسرة في المنزل كحافز لتشجيعهم على ضرورة الرغبة للعودة للحياة الطبيعية من جديد.

ويحرص المسئولون على أن يداوم النزلاء ممارسة نشاط كرة القدم في الأندية المتعاقد معها في مركز التأهيل النفسي مرة أسبوعيا لاعطائهم فرصة للتأقلم وإخراجهم من الأزمات النفسية التي يعانون منها، والوصول إلى التغير الداخلي الذي يكسبه مهارات التعامل مع الحياه والرجوع والتعامل مع الحياه والبيئة المحيطة، كما يكون هناك تركيز على المشاركة والفاعلية داخل المجتمع العلاجي في الأنشطة والحياة اليومية يخلق روح من الاجتماعية والمشاركة التي يحتاجها الشخص للانفتاح على العالم الخارجي.