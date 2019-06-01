أخبار مصر

شيخ الأزهر يهنيء المسلمين بليلة القدر

0 نشر
أحمد البحيري 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يهنيء المسلمين بليلة القدر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هنأ الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب ،شيخ الأزهر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري، والمسلمين حول العالم بليلة القدر المباركة .

ودعا شيخ الأزهر جموع المسلمين إلى اغتنام هذه الفرصة الربانية في الدعاء والطاعة والعبادة، سائلًا المولى عز وجل أن يٌعيد هذه المناسبة العطرة على مصرنا الغالية، والأمة العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء بمزيد من الخير والأمن والازدهار والسلام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شيخ الأزهر يهنيء المسلمين بليلة القدر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا