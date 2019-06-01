شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يهنيء المسلمين بليلة القدر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هنأ الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب ،شيخ الأزهر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري، والمسلمين حول العالم بليلة القدر المباركة .
ودعا شيخ الأزهر جموع المسلمين إلى اغتنام هذه الفرصة الربانية في الدعاء والطاعة والعبادة، سائلًا المولى عز وجل أن يٌعيد هذه المناسبة العطرة على مصرنا الغالية، والأمة العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء بمزيد من الخير والأمن والازدهار والسلام.
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