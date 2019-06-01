شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: حق محصل المرج لن يضيع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن الوزارة ستتبع كل الإجراءات القانونية للحصول على حق المحصل الذي تعرض لاعتداء أمس الأول في منطقة المرج، مشددًا على أن حقه لن يضيع. وكان أحد المحصلين، التابع لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، تعرض لاعتداء من مواطن وأصيب بجروح قطعية بالرأس، قامت على إثرها إدارة الشؤون القانونية بالشركة بالتضامن معه وتم تحرير محضر في قسم الشرطة بالواقعة.

وطالب مصدر بالوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المحصلين الذين تصاعدت الاعتداءات عليهم خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن بعض القرارات التي اتخذها بعض رؤساء الشركات بربط الحصول على كامل الحوافز بتحصيل نسب تتجاوز الـ١٠٠٪ شهريًا من خلال المتأخرات أدى إلى زيادة نسب تلك الاعتداءات.