شكرا لقرائتكم خبر عن كامل الوزير: الدولة لا تتوانى فى توفير مطالب المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن القيادة السياسية تولى ملف التطوير في مختلف القطاعات، خاصة تطوير الطرق وحركة النقل، اهتماما خاصا، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يتابع هذا الملف لحظة بلحظة للاطمئنان على معدلات الإنجاز. وأضاف «الوزير»، خلال جولة ليلية في المنصورة بالدقهلية، مساء أمس الأول، بمرافقة الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، واللواء محمد حجى، مدير الأمن، أنه لن يبخل بأى دعم تحتاجه المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الطرق والكبارى ومختلف الخدمات فيها بما يليق بها، وأن الدولة لا تدخر جهدا في توفير كافة احتياجات ومطالب المواطنين من مشروعات وخدمات حقيقية، ونعمل على تعظيم الاستفادة من إمكانيات المحافظة.

وأوضح «شاروبيم» أننا نهدف لعودة المنصورة كما كانت عروس النيل، بتعاون كل الجهود وتضافر كل القطاعات وإخلاص الجميع، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تتوانى في تقديم كافة سبل الدعم لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية لتلبية احتياجات ومطالب المواطنين في مختلف المجالات.

وأشاد بدور وزير النقل وجهده الملموس في تطوير قطاع النقل في فترة وجيزة.