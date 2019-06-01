شكرا لقرائتكم خبر عن حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم السبت 1 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

الحمل: 21/3 إلى 20/4

التنقل بين البشر والأماكن ينعش فكرك وخيالك وينشط أداءك حتى إذا لم يتجاوب البعض.

الثور: 21/4 إلى 20/5

تنظم أمورك بشكل يرضيك وتفكر في تنظيم بيتك وعملك وذهنك وشؤون بيتك.

الجوزاء: 21/5 إلى 20/6

هناك لحظات لابد أن تفكر فيها وتحلل الأحداث، والأوقع أن تفكر قبل أن تنفذ.

السرطان: 21/6 إلى 20/7

بفضل إصرارك تحقق شيئا انتظرته كثيراً، وهذا يسعدك، وتشارك فرحتك مع المقربين، والأمور المالية في تقدم.

الأسد: 21/7 إلى 20/8

من أهم صفاتك فضولك الثقافى وحبك للمعرفة والتواصل، وهذا ما يقربك للزملاء والمنافسين، وتأخذ قرارات محددة وواضحة.

العذراء: 21/8 إلى 20/9

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بالتركيز على أمورك المهنية تجدها في شكل يرضيك وتستطيع أن تعمل في مختلف الأجواء وتحت ضغوط.

الميزان: 21/9 إلى 20/10

إلهامات وومضات ذهنية تجعلك ترى الأمور بشكل جديد والوقت مناسب لترى الأمور بشكل مختلف.

العقرب: 21/10 إلى 20/11

التعاون مع مجموعة العمل يثرى النتائج، ولذلك عليك أن تحتفظ برأيك لنفسك وتشارك وتعاون من أجل إنجاز العمل.

القوس: 21/11 إلى 20/12

لا يمكن التوقع بأن كل شىء لابد أن يسير كما تريد، على العكس ربما تظهر أمور تجعلك تراجع أسلوب تفكيرك.

الجدى: 21/12 إلى 20/1

عليك أن تبحث عن صحبة جيدة والخروج للهواء، فأنت تشعر برغبة عارمة للحرية والاستقلال.

الدلو: 21/1 إلى 20/2

هناك تأثيرات فلكية كثيرة في البيت الرابع، وهذا قد يجعلك تتقرب من أقاربك وأهلك وتبحث عن الدفء

الحوت: 21/2 إلى 20/3

عليك أن تتحمل تأثير القمر المنخفض فلا تدفع بالأمور ولا تفقد صبرك مع الأمور الروتينية والإجراءات المعتادة.