شكرا لقرائتكم خبر عن حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم السبت 1 يونيو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
الحمل: 21/3 إلى 20/4
التنقل بين البشر والأماكن ينعش فكرك وخيالك وينشط أداءك حتى إذا لم يتجاوب البعض.
الثور: 21/4 إلى 20/5
تنظم أمورك بشكل يرضيك وتفكر في تنظيم بيتك وعملك وذهنك وشؤون بيتك.
الجوزاء: 21/5 إلى 20/6
هناك لحظات لابد أن تفكر فيها وتحلل الأحداث، والأوقع أن تفكر قبل أن تنفذ.
السرطان: 21/6 إلى 20/7
بفضل إصرارك تحقق شيئا انتظرته كثيراً، وهذا يسعدك، وتشارك فرحتك مع المقربين، والأمور المالية في تقدم.
الأسد: 21/7 إلى 20/8
من أهم صفاتك فضولك الثقافى وحبك للمعرفة والتواصل، وهذا ما يقربك للزملاء والمنافسين، وتأخذ قرارات محددة وواضحة.
العذراء: 21/8 إلى 20/9
بالتركيز على أمورك المهنية تجدها في شكل يرضيك وتستطيع أن تعمل في مختلف الأجواء وتحت ضغوط.
الميزان: 21/9 إلى 20/10
إلهامات وومضات ذهنية تجعلك ترى الأمور بشكل جديد والوقت مناسب لترى الأمور بشكل مختلف.
العقرب: 21/10 إلى 20/11
التعاون مع مجموعة العمل يثرى النتائج، ولذلك عليك أن تحتفظ برأيك لنفسك وتشارك وتعاون من أجل إنجاز العمل.
القوس: 21/11 إلى 20/12
لا يمكن التوقع بأن كل شىء لابد أن يسير كما تريد، على العكس ربما تظهر أمور تجعلك تراجع أسلوب تفكيرك.
الجدى: 21/12 إلى 20/1
عليك أن تبحث عن صحبة جيدة والخروج للهواء، فأنت تشعر برغبة عارمة للحرية والاستقلال.
الدلو: 21/1 إلى 20/2
هناك تأثيرات فلكية كثيرة في البيت الرابع، وهذا قد يجعلك تتقرب من أقاربك وأهلك وتبحث عن الدفء
الحوت: 21/2 إلى 20/3
عليك أن تتحمل تأثير القمر المنخفض فلا تدفع بالأمور ولا تفقد صبرك مع الأمور الروتينية والإجراءات المعتادة.
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