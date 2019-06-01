شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق بين الإنتاج الحربى وشركتين روسيتين لتصنيع «أنابيب الضبعة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، أمس، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركتى «TMK» و«2000-Tube» الروسيتين في مجال تصنيع نظم الأنابيب، بحضور ممثلين عن شركة «JSC ATOMPROK» وذلك بديوان عام الوزارة.

وبموجب مذكرة التفاهم سيتم التعاون بين الجانبين لتوطين تكنولوجيا تصنيع الأنابيب الخاصة المستخدمة بمحطات الطاقة النووية، حيث تم التأكيد على أن الوزارة تستهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لإمكانياتها لنقل تكنولوجيا هذه الصناعة الهامة بشركاتها التابعة.

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وتجدر الإشـــارة إلى أن شركة «JSC ASE» أوصت بقيـــام مديـر التصمـيم للشركة القابضة الروسية «JSC ATOMPROK» باعتماد وقبول وحدة الدرفلة على الساخن لشركة أبوزعبل للصناعات الهندسية «مصنع 100 الحربى» كمورد محلى لألواح ومدرفلات الصلب الإنشائى لمشروع إنشاء محطة الضبعة النووية.

وأشار كيريل مارشينكو، مدير التطوير في شركة «TMK» إلى أن شركته إحدى أكبر الشركات العالمية العاملة في تصنيع نظم الأنابيب من الصلب الكربونى والاستانلس ستيل للتطبيقات الصناعية المختلفة بما في ذلك التطبيقات النووية، وتنتشر مصانعها في كل من الولايات المتحدة وكندا وعمان والاتحاد الأوروبى، ويقدّر حجم إنتاجها السنوى بنحو 4 ملايين طن من الأنابيب وتغطى مبيعاتها روسيا و80 دولة حول العالم.

وتابع أنه بموجب الاتفاق سيتم إنتاج أنواع أخرى سيتم الاستفادة منها في قطاع البترول والغاز وغيرها.

وأكد «مارشينكو» رغبة الشركة في المشاركة في المشروع النووى المصرى وذلك من خلال التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، مشيراً إلى جاهزية شركته للتصنيع المشترك لنظم الأنابيب لمحطة الضبعة، وذلك بالتعاون مع شركة «2000-Tube» ذات الخبرة في مجال توريدات نظم الأنابيب للمشروعات النووية لصالح شركة روس أتوم الروسية.