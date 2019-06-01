شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع تحصيل حق الدولة من تقنين تعديات الأراضى ومنع أى تعديات جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على سرعة الانتهاء من تحصيل حق الدولة من تقنين التعديات على الأراضى ومنع أي تعديات جديدة، وكذا الاهتمام بالخدمات الأساسية للمواطنين، وتنفيذ تكليف طلاء المبانى المبنية بالطوب الأحمر، والاستغلال الأمثل لممتلكات المحافظة، مع بدء الاهتمام برصف وتطوير الطرق الداخلية بالمراكز المختلفة، وكذا توفير السلع الأساسية بالمنافذ وضبط الأسواق.

واستعرض الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية؛ خلال اجتماع مع رئيس الوزراء بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إجمالى عدد الكنائس التي تم تقنين أوضاعها بالمحافظة بواقع 29 كنيسة، مشيراً إلى أن عدد الكنائس المطلوب تقنين أوضاعها يبلغ 66 كنيسة، والإجراءات تتم لاستكمال تقنين أوضاع باقى الكنائس.

وأشار «غراب» إلى أعداد المبانى غير منتهية التشطيب الخارجى بدائرة المحافظة، والتى تم حصرها حتى نهاية إبريل 2019، لافتاً إلى أن المحافظة أنذرت أصحاب العقارات القائمة بالفعل والصادرة لها شهادة صلاحية ومنحتهم 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم بتشطيب الواجهات الخارجية، وشدد على أنه لن يتم قبول أي طلبات للتصالح بشأن مخالفات البناء دون تشطيب الواجهات.

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كما استعرض المحافظ الجهود التي بُذلت لإدارة منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة، حيث تبلغ الكميات المتولدة يومياً من المخلفات بالمحافظة نحو 4400 طن، وأشار إلى موقف مصانع تدوير المخلفات بالمحافظة والتى تشمل مصنع الزقازيق على مساحة 5 أفدنة بطاقة إنتاجية تبلغ 240 طنا/ اليوم، ومصنع بلبيس على مساحة 5 أفدنة بطاقة إنتاجية 80 طنا/ اليوم، ومصنع أبوكبير على مساحة 5 أفدنة أيضاً بطاقة إنتاجية 80 طنا/ اليوم.

ونوّه «غراب»، خلال الاجتماع، إلى جهود المحافظة في تطوير منظومة النظافة، وأعلن عن إنشاء وحدة التدخل البيئى السريع للتخلص من التراكمات، حيث قامت الوحدة بنقل حوالى 24 ألف متر مربع من التراكمات القديمة، وتم تقسيم منظومة العمل إلى ثلاث ورديات، وتقسيم المدن والأحياء إلى ثلاثة قطاعات، لافتاً إلى أنه تم التنسيق مع عدد 133 جمعية أهلية للعمل بمنظومة النظافة لجمع القمامة بنطاق الوحدات المحلية والقرى التابعة لها من المنبع، لتؤدى الخدمة لعدد 200 قرية بنطاق المحافظة، كما تم تفعيل منظومة الجمع المنزلى بعدد من مراكز المحافظة بالمشاركة مع عدد من مؤسسات المجتمع المدنى.

وقدم محافظ الشرقية تقريراً عن إجمالى الشكاوى الواردة على البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية، بدءاً من مطلع سبتمبر 2018 حتى نهاية مايو الماضى، حيث بلغ إجمالى عدد الشكاوى 7809 شكاوى، نُفذ منها 7391 شكوى، لافتاً إلى أنه عقد 13 لقاء جماهيريًّا خلال الفترة من مطلع سبتمبر 2018 حتى نهاية إبريل 2019 بناء على طلب المواطنين.

وعرض تقرير متابعة لموقف تقنين أراضى الدولة، مشيراً إلى أن إجمالى عدد طلبات التقنين بلغ 26129 طلباً، وأن إجمالى حالات التعدى على أراضى الدولة بالمحافظة 72001 حالة. كما تمت الإشارة إلى موقف مشروعات هيئة الأبنية التعليمية حيث يبلغ عدد المدارس الجارى إنشاؤها 101 مدرسة بإجمالى 2107 فصول دراسية، وجار الصيانة في عدد 31 مدرسة، كما استعرض موقف البناء العشوائى بالمحافظة، وبلغت التعديات خلال الفترة من مطلع يناير 2019 حتى منتصف مايو الجارى 1435 حالة، أزيل منها 1166 حالة بنسبة 81%، وسيتم استكمال إزالة باقى التعديات.

وعرض المحافظ موقف الطرق المطلوب رفع كفاءتها وصيانتها، مشيرًا إلى أنه جار تنفيذ 13 مشروعاً بإجمالى أطوال 151.5 كم بتكلفة مالية 1.375 مليار جنيه، مؤكدا أنه جارٍ تنفيذ مشروعات بإجمالى 43.5 كم بتكلفة مالية 93 مليون جنيه، لافتاً إلى أن الطرق المطلوب رفع كفاءتها تبلغ 50 طريقا بإجمالى أطوال 450 كم.