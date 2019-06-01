النقل العام بالقاهرة: صيانة دورية لأسطول الهيئة ونعمل على تحسين الخدمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أن الهيئة تجرى صيانات دورية لأسطول الهيئة، مما يحافظ عليها ويطيل من عمرها ويحافظ على حياة المواطنين.
وأضاف رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، لـ"الخليج 365"، تعليقًا على تعرض حافلتين خلال الموجة الحارة التى تعرضت لها البلاد، قائلاً: لدينا ما يقرب من 3 آلاف أتوبيس وفى حالة عدم وجود صيانة لن تجد أتوبيسًا فى الشارع، وما حدث أمر عرضى".
وأشار اللواء رزق على، أن الهيئة لديها كافة الإمكانيات لصيانة أسطولها وتحسين الخدمة المقدمة للجمهور بشكل دورى.
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