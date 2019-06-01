شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يطالب المجتمع الدولى بوقف ممارسات القمع ضد جماعة الروهينجا المسلمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن هناك دولاً في المنطقة لا تزال تعاني من تحديات كثيرة، مشيراً إلى أن أبناء جماعة الروهينجا المسلمة يعيشون وضعا مقلقا ويواجهون سلسلة من أعمال التطرف والعنف، مطالباً المجتمع الدولى بتحمل مسئولياته لتجنيبهم مخاطر السقوط فى حلقة مفرغة من التطرف والإرهاب، قائلا: "لقد آن لهذه المعاناة أن تنتهى".

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وأضاف السيسى خلال كلمته بالقمة الإسلامية المنعقدة فى السعودية، أن الاحتفال باليوبيل الذهبى لتأسيس منظمة التعاون الإسلامى العريقة يحفزنا جميعاً للقيام بعملية تقييم شامل لتجربتها فى العمل الإسلامى المشترك وسب تطويرها.

وبدأت أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة، تحت شعار "يداً بيد نحو المستقبل"، بمكة المكرمة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وقادة الدول الإسلامية، بالتزامن مع قرب احتفال منظمة التعاون الإسلامي بذكرى مرور نصف قرن على تأسيسها، وذلك فى سبتمبر المقبل