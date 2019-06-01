شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة تمويل الإخوان لـ"هيومان رايتس ووتش".. لهذا تدافع المنظمة عن الإرهابيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام النجار، الباحث الإسلامى، أن هناك عدة أسباب تدفع منظمة "هيومان رايتس ووتش" لإعداد تقارير تدافع عن الإخوان والإرهابيين، وتصفهم بالمعارضين المسلحين بدلاً من وصفهم كإرهابيين.

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وقال الباحث الإسلامى، إن هناك تمويلاً من دول راعية للإرهاب ولجماعة الإخوان لبعض المنظمات الحقوقية الدولية والشخصيات التى تعمل بها، وبالتالى لابد وأن تخرج تقاريرها منحازة لرؤية الدول الممولة ولمصلحة جماعات وتنظيمات متطرفة.

وأضاف الباحث الإسلامى، أن هذا مرض تعانى منه المنطقة منذ انطلاق الثورات فالمادة لعبت دورًا رئيسيًا فى العديد من الأحداث والتحولات، وطغى سلطان المال على الحقائق وعلى الرؤى الموضوعية وعلى مصالح الدول لحساب من يدفع ومن يقبض لذلك تخرج تقارير المنظمات الحقوقية الدولية منحازة ضد المنطقة.