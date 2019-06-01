شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: مصر لن تدخر جهدا لدعم منظمة التعاون الإسلامى ومكافحة الإسلاموفوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالشكر إلى المملكة العربية السعودية على حسن التنظيم للقمة الإسلامية الرابعة عشرة، والتى تأتى فى ليالى مباركة من شهر رمضان الكريم.

وأكد السيسى، خلال كلمته بالقمة الإسلامية، فى مكة المكرمة، أن مصر لن تدخر جهدا لدعم منظمة التعاون الإسلامي، مشيراً إلى أن ظاهرة الإرهاب بمختلف أشكالها وما يواكبها من خطاب دينى يوجه لانتشار العنف والتمييز، قد سبق لمصر أن دعت الأمة العربية والإسلامية والعالم لمواجهة هذه الظواهر وكل ما يمس بالأرض أو الدين أو العرض.

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وشدد على ضرورة تكاتف الدول الإسلامية فى مواجهة الإرهاب والتطرف، ومكافحة ظاهرة الاسلاموفوبيا وخطاب الكراهية ضد العرب والمسلمين.