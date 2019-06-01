شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مليون صحة: التدخين يتسبب فى وفاة شخص كل 4 ثوانٍ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مبادرة 100 مليون صحة، أن التبغ يتسبب فى موت شخص واحد كل 4 ثوانٍ فى العالم، بسبب الآثار الضارة والخطرة التى تنتج عن التدخين.

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وحذرت حملة 100 مليون صحة من تأثير التدخين على الأشخاص المحيطين بالشخص المدخن، وتابعت: يتعرضون لنفس الأضرار التى يتعرض لها الشخص المدخن.

ودعت 100 مليون صحة الأشخاص إلى البعد عن التدخين حفاظًا على الصحة.