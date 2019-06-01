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انطلاق القمة الإسلامية الرابعة عشر فى مكة المكرمة برئاسة الملك سلمان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت منذ قليل، أعمال مؤتمر القمة الإسلامية الرابعة عشرالعادية، بقصر الصفا فى مكة المكرمة، بالمملكة العربية ، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، تحت شعار "يداً بيد نحو المستقبل"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى وقادة الدول الإسلامية، وتزامنًا مع قرب احتفال منظمة التعاون الإسلامى بذكرى مرور نصف قرن على تأسيسها، وذلك سبتمبر المقبل.

 

وتأتى على رأس القضايا التى سيتم مناقشتها، القضية الفلسطينية، وظاهرة الإسلاموفوبيا، ومكافحة ظاهرة التمييز على أساس الدين أو اللون أو العرق أو الجنس، والظروف الصعبة التى تمر بها الدول العربية والاسلامية.

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