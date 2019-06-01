أخبار مصر | "فرحتك فرحتنا" تشارك المصريين فرحة عيد الفطر المبارك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "فرحتك فرحتنا" تشارك المصريين فرحة عيد الفطر المبارك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور محمد عمارة استشاري وخبير التسويق السياسي، عن انطلاق فعاليات مبادرة "فرحتك فرحتنا" لمشاركة شعب مصر العظيم فرحة العيد من خلال تلك المبادرة.

وأشار عمارة، إلى أن هذه المبادرة نواتها كانت نابعة من توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحياة كريمة وترجمتها من خلال العمل على أرض الواقع بإدخال الفرحة على جموع المصريين من خلال التنسيق مع عدد من قيادات المجتمع المدني والخدمي لتوفير كحك العيد بأسعار التكلفة بطريقة لامركزية للوصول إلى اكبر عدد من المواطنين وذلك لتخفيف عبء الحياة ومحاربة الغلاء الذي يمارسه بعض التجار حيث يتراوح أسعار الكيلو ما بين ٢٧ إلى ٣٠ جنيهًا.

واستجاب للمبادرة عدد كبير، حيث يتم التنسيق من خلال فريق عمل سواء إعلامي أو تنفيذي سيبرز دور المشاركين المتطوعيين في فاعليات هذه المبادرة ويساعدهم على تنفيذ الخطوط العريضة للمبادرة

واختتم عمارة قائلاً: "شعب مصر العظيم أهل كرم ويحبون الخير ومشاركة الفرحة، وهذا ما تبين من كميات الاستجابة وتستمر المبادرة إلى اول يوم عيد الفطر المبارك، وسيتم توزيع كحك العيد على المصليين بعد صلاة العيد في الساحات كنوع من المشاركة الوجدانية بفرحة العيد مع جموع الشعب المصري".