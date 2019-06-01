شكرا لقرائتكم خبر عن موسى مصطفى موسى يشارك في حفل إفطار القليوبية: خدمة الوطن شرف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك المهندس موسى مصطفى موسى، المرشح الرئاسي السابق، رئيس حزب الغد، الجمعة، في حفل إفطار جماعي مع أهالي كفر العرب التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، بحضور عدد من القيادات الحزبية والسياسية والمجتمع المدني بمحافظة الإسكندرية، والقيادات الشبابية، وعدد من الأجهزة التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلس النواب وسط مجموعة من الأغاني الوطنية.

وقال موسي مصطفي موسى إن خدمة الوطن شرف لأي شخص يأتي له الفرص، مشيرا إلى أن محافظة القليوبية مليئة بالخبرات السياسية وان المرحلة القادمة هي مرحلة الشباب مطالبا بكشف بأسماء الشباب المراد عمل مشروعات صغيرة ومتوسطة للاستفادة من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بقروض 200 مليار جنيه.

وأضاف موسي أن الشباب قوة المجتمع فلابد من استغلال طاقة الشباب ليستفاد منه المجتمع لافتا إلى أن المرأة لها نصيب كبير في انتخابات المحليات.

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وتضمن الحفل تكريم 3 آلاف من حفظة القرآن الكريم على مستوى قرى مركز ومدينة بنها.

وقال إيهاب إمام، منظم الحفل، إنه تم عمل تحليل شامل لكافة السيدات بقرية كفر العرب، مهنئا الرئيس السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكدا أن المصريين جميعا يقفون على قلب رجل واحد خلف الرئيس والقيادة السياسية من أجل الإصلاح والتنمية والاستقرار.

وأضاف أنه يسعى بخطوات جادة نحو تقديم خدمات لقرى مركز بنها مع خلال التعاون مع الأجهزة التنفيذية والسياسية لافتا إلى أن حفل الإفطار تقليد سنوى نتبناه بهدف جمع شمل أهلينا وأصدقائنا في قرى مركز بنها تحت مظلة وراية مصر ومصلحتها العليا.

وأكد أنه يعمل من أجل خدمة أهالي مركز بنها يفتح أبوابه لكل من يرغب في دعم خطوات الرئيس السيسى وتكوين رؤية موحدة لمواجهة التحديات والمؤامرات التي يقودها أهل الشر ضد مصر داعيا إلى دعم الشباب لأنهم قادة المستقبل ورقم مهم في المعادلة السياسية.