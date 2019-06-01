شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ: الانتهاء من إنشاء كوبرى عتريس بدسوق بنسبة 100% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، إنه تم الانتهاء من أعمال الإنشاءات بكوبرى عتريس بدسوق بنسبة 100%، ومن المتوقع افتتاحه أمام حركة السيارات قبل نهاية يونيو 2019م ضمن احتفالات محافظة كفرالشيخ بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.

وقدم محافظ كفر الشيخ خالص الشكر والتقدير للمهندس اشرف المحمدى وكيل وزارة الرى، واللواء خالد مرسى وجميع العاملين بالرى والوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق لجهودهم المبذولة في إنهاء أعمال كوبرى عتريس بدسوق قبل موعدها المقرر طبقا لتعليمات محافظ كفر الشيخ.