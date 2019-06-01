شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مفاجئ بخط الصرف الصحي بدسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء خالد مرسى، رئيس مركز ومدينة دسوق، سير العمل بمنظومة النظافة.

وقام السيد شنقار، وأحمد عيسى، نائبا رئيس المركز والمدينة، بمتابعة سير العمل بإصلاح أخطار الصرف الصحى، بحضور كل من أشرف داوود، رئيس حى شمال، ونعمان أبوزور، والعاملين بالصرف الصحى بدسوق، حيث تم إصلاح هبوط مفاجئ بجوار البيارة الرئيسية لخط الصرف الصحى، التى تخدم مناطق تقسيم رجب ومساكن المرور بشارع أبو طاحون ما أدى إلى انسداد الخط.

وعلى الفور قامت شركة الصرف الصحى بالتنسيق مع الوحدة المحلية باستدعاء مقاول الشركة للتعامل الفورى والكشف عن الخط والبيارة، وتم تغيير الماسورة وإصلاح بيارة الصرف وشفط الرواسب من الخط بالكامل، وتم الانتهاء من العمل والتركيب وتشغيل الخط بصورة طبيعية، وذلك لرفع كفاءة مرفق الصرف الصحى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بدسوق.