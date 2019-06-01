شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا مكاريوس يدشن كنيسة بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الأنبا مكاريوس، الأسقف العام بالمنيا وأبوقرقاص، القداس الإلهي الذي أقيم صباح الجمعة، بكنيسة القديس الأنبا بيشوي بمدينة المنيا الجديدة، بمناسبة العيد التأسيسي الثاني للكنيسة، وخلال صلوات القداس الإلهي قام نيافة الأنبا مكاريوس بتدشين الكنيسة وأيقوناتها، وسط فرحة غامرة بين شعب الكنيسة وراعيها وخدامها، لينطلق بعدها الأنبا مكاريوس مسافرا للقاهرة للقاء قداسة البابا تواضروس الثاني، كما أعلن نيافته خلال عظته بالقداس.

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واشترك مع الأنبا مكاريوس في صلوات القداس القمص دوماديوس عبدالسيد، وكيل مطرانية المنيا وأبوقرقاص، والقس يوساب عزت، أستاذ القانون الكنسي بالكلية الإكليريكية والمعاهد الدينية وراعي الكنيسة.

وقال الأنبا مكاريوس إن الشعب القبطي يذوق الفرحة عندما يرسم كاهن أو تدشن كنيسةــ والتدشين يعني التبريك، مضيفا: لأن الكنيسة هي سفارة السماء على الأرض، لافتا إلى أن مبني أي كنيسة يلقب بالعديد من الألقاب منها عمود الحق وقاعدته والبيعة المقدسة وفلك نوح، إلا أن أجمل وأبسط الألقاب هو لقب «البيت» مجردا، لأن تعبير البيت يشعر المؤمنين بأنهم داخل وطنهم ومقرهم، وأنهم بعيدا عن الكنيسة هم في غربة مؤقتة بالعالم، لحين عودتهم لوطنهم في السماء بالانتقال من الحياة الأرضية.

وشهد قداس التدشين تشكيل خورس مكبر من شمامسة الكنيسة، من مختلف الأعمار، بإشراف مدرسة الشمامسة بالكنيسة والتي يشرف عليها الأستاذ محروس مختا، وهاني سعيد، مرتل «معلم» الكنيسة، كما تم توزيع هدايا تذكارية بمناسبة ذكرى تأسيس الكنيسة.