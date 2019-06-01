شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنصورة يلتقي ضحية التبول اللا إرادي الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، الدعوة للطالبة ضحية التبول اللا إرادي لزيارته بمكتبه الأحد القادم لدعمها معنويا بعد الموقف الذي تعرضت له.

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وقال «عبدالباسط» لـ«المصري اليوم»: «هي زى بنتى وأعلم أن الموقف سيئ جدا وغير مقبول وحقها القانوني محفوظ ولكن رغبتي في لقائها لدعمها نفسيا ومعنويا وطمأنتها أن التحقيق سيسير بشفافية بما يضمن حقها بالكامل».

وأضاف «التعليمات الخاصة بعدم خروج الطلاب قبل نصف الوقت المقصود منها خروج الطالب نهائيا من اللجنة بورقة الأسئلة لمنع تسريب الامتحان وهذا متبع بكل الامتحانات سواء بالمدارس أو الجامعات لكن لم تصدر أي تعليمات بمنع الطلاب من دخول الحمام وهناك إجراءات تتبع بتفتيش الحمامات وتفتيش الطالب لمنع الغش لكن رغبته في قضاء حاجته أمر طبيعي ولا يمكن منعه».

كما دعا المجلس القومي للمرأة بالدقهلية الطالبة لحضور حفل إفطار المجلس الأحد القادم وقالت الدكتورة فرحة الشناوي مقرر المجلس ونائب رئيس جامعة المنصورة الأسبق «المجلس لا يكتفي بإدانة الواقعة ولكن نسعى لدعم الطالبة معنويا من خلال زيارة وفد لها ودعوتها على الإفطار، فما حدث ضد الإنسانية وأثق أن جامعة المنصورة ستعطى للطالبة حقها وستكفل لباقي الطلاب حقوقهم أثناء أداء الامتحانات».