شكرا لقرائتكم خبر عن توريد 291 ألف طن قمح لشون وصوامع المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، إن إجمالي ما تم توريده وفرزه من محصول القمح بالشون والصوامع ونقاط التجميع على مستوى المحافظة بلغ291 ألفا و400 طن و997 كيلو، وذلك منذ بدء موسم الحصاد وحتى اليوم.

وأوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم توريد 143 ألفا و340 طنا و585 كيلو بالبنك الزراعي، و44 ألفا و677 طنا و602 كيلو بقطاع المطاحن، و99 ألفا و690 طنا و840 كيلو بالقابضة للصوامع، و3691 طنا و970 كيلو بمصر العليا .

وأكد استمرار عقد الاجتماعات الخاصة باللجنة العامة لمتابعة توريد الأقماح على مستوى المحافظة لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين منذ بداية الموسم، موضحاً أن لجان استلام القمح متواجدون في كل نقاط الاستلام دون إجازات من الساعة 8 صباحا إلى 8 مساء برئاسة مفتش التموين في كل لجنة.