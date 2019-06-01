شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية»: إعدام 635 كيلو جرام أغذية و150 لتر بوظة بالعاشر من رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام فريق مراقبة الأغذية بمديرية الشرقية، ومفتشي الأغذية بالإدارة الصحية بالعاشر من رمضان اليوم بحملة مكبرة على سوق الجمعة بمدينة العاشر من رمضان، وأسفر ذلك عن إعدام 635 كيلو جرام أغذية عبارة عن ٣٠٠ كيلو جرام خضار وفاكهة، 175 كيلو سمك مجمد وطازج ومملح، 100 كيلو لانشون، 60 كيلو جرام مقرمشات، بالإضافة إلى 150 لتر بوظة وخل، وذلك للتغير في خواصها الطبيعية، والبعض الآخر لانتهاء مدة الصلاحية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير 11 محضر جنحة صحية.

وقال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن حملات مراقبة الأغذية على المنشآت الغذائية تأتي لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق، وضمان وصول منتج غذائي سليم وآمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.