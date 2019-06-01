شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 73.74% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، الجمعة، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018 /2019 حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية 73.74%، حيث حصل 266 طالبا وطالبة على الدرجات النهائية وهي 280 درجة.

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وأعرب المحافظ عن خالص تهانيه للطلاب المتميزين والناجحين، متمنياً دوام النجاح والتفوق، وحث الطلاب المتفوقين على مواصلة التميز خلال المراحل الدراسية القادمة للحفاظ على تميزهم وتفوقهم العلمي.

وأكد حرص المحافظة على الاهتمام بالمنظومة التعليمية باعتبارها أساس التقدم والتنمية، موضحا أن المحافظة لن تدخر جهدا لتقديم كافة أشكال الدعم للعملية التعليمية لدفع عجلة البحث والتقدم إلى الأمام من خلال رفع المستوى والكفاءة للقائمين على العملية التعليمية ورعاية وتحفيز الطلاب المتفوقين.

من جانبه، قال محمد عزب، وكيل وزارة التعليم، إن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس الرسمية 106468طالبا، حضر منهم 98087 طالبا، وبلغ عدد الناجحين 72332 طالبا.