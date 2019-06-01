شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يستعرض مع رئيس الوزراء تنفيذ موقف المشروعات الجاري تنفيذها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أمام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ما تم تنفيذه من قرارات رئيس الجمهورية للمحافظين كاسترداد أراضي أملاك الدولة وتحصيل حق الدولة في تقنين التعديات على أراضيها ومنع أي تعديات جديدة وتطوير الطرق الداخلية وتنفيذ خطة الطلاء الموحد للمباني المبنية بالطوب الأحمر واستمرار الرقابة على الأسواق والاهتمام بالخدمات الأساسية وتوفير السلع اللازمة للمواطنين، وكذلك موقف المشروعات الجاري تنفيذها حالياً على أرض المحافظة.

بدأ الاجتماع بعرض وافي لملف تقنين أوضاع الكنائس حيث يبلغ عدد الكنائس المطلوب تقنينها 66 كنيسه تم توفيق أوضاع 29 منها ويجرى حالياً العمل على توفيق أوضاع 37 كنيسه طبقاً لإشتراطات الحماية المدنية .

وفيما يخص قرار رئيس الجمهورية لطلاء واجهات المباني والعمارات السكنية أشار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه أنه تم حصر جميع المباني غير المنتهية من التشطيب بنطاق المحافظة حتي نهايه ابريل 2019 والتي يبلغ عددها 4182 عقار بالشوارع الرئيسية و9693 عقار بالطرق العمومية و794 عقار بوسط المدينة و2795 عقار تم تشطيبهم بالفعل، منوهاً أنه تم إنذار أصحاب العقارات الصادره لها شهادة صلاحية ومنحهم مدة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم وتشطيب الواجهات الخارجية، أما العقارات المخالفة والمنشأة دون صدور واستخراج تراخيص بناء فلن يتم قبول طلباتها للتصالح دون الإلتزام بتشطيب الواجهات مع منحهم هم الأخرين مدة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم .

أشار المحافظ أن منظومة النظافة بدأت في تطبيق مرحلة جديدة بمحافظة الشرقية وذلك من خلال تفعيل منظومة الجمع المنزلي في نطاق مدينة الزقازيق كمرحلة أولى ليتم تعميمها على باقي مراكز ومدن المحافظة بمشاركة عدد من مؤسسات المجتمع المدني، واوضح المحافظ خلال الإجتماع جهود المحافظة للإرتقاء بمنظومة النظافة من خلال عمل وحدة التدخل البيئي السريع للتخلص من تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة والتي تم إنشاؤها حديثاً حيث قامت الوحدة بنقل مايقرب من 24 الف م2 من التراكمات القديمة في عدد من مراكز المحافظه مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع عدد 133 جمعية أهلية للمشاركة في منظومة النظافة لجمع القمامة بنطاق الوحدات المحلية والقرى التابعة لها من المنبع وذلك من خلال ثلاث ورديات صباحية ومسائية وليلية تؤدي الخدمة لعدد 200 قرية بنطاق المحافظة، يذكر أن عدد قرى المحافظة تبلغ 509 قرية مقسمة على 107 وحدة محلية ويقعوا في نطاق 17 مركز ومدينة بالإضافة إلى إثنين من الأحياء .

وأوضح المحافظ الجهود المبذولة لإدارة منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة حيث تبلغ الكميات المتولدة يومياً من المخلفات في نطاق محافظة الشرقية نحو 4400 طن، موضحاً أن محافظة الشرقية تمتلك 3 مصانع لتدوير القمامة مصنع الزقازيق والمقام على مساحة 5 أفدنة طاقة إنتاجية تبلغ 240 طن/ يوم وطاقة إستيعابية 370 طن، ومصنع بلبيس والمقام على مساحة 5 أفدنة بطاقة انتاجية 80 طن/ يوم وطاقة إستيعابية 200 طن، ومصنع أبوكبير والمقام على مساحة 5 أفدنة أيضاً بطاقة انتاجية 80 طن/ يوم وطاقة إستيعابية 200 طن وتشتمل المحافظة على مدفن صحي بالخطارة بمركز فاقوس والمقام على مساحة 46 فدان والمشتمل على 2 خلية، فضلاً عن 13 نقطة وسيطة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، و10 مقالب عشوائية .

وخلال الإجتماع استعرض الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تقريراً عن إجمالي الشكاوى الواردة عبر منظومة البوابة الإلكترونية للشكاوى الحكومية الموحدة بدءاً من مطلع سبتمبر 2018 حتى نهاية مايو 2019 حيث بلغ إجمالي عدد الشكاوى الوارده 7809 شكوى تم حل 7391 منها وجاري العمل على حل 408 شكوى، وأضاف أنه تم إستقبال عدد 7904 شكوى من إدارة خدمة المواطنين برئاسة الجمهورية ووزارة التنمية المحلية والوزارات الأخرى والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام تم الرد على 7294 شكوى وذلك بنسبة تنفيذ 92 % .

وأكد المحافظ أنه قام بعقد 13 لقاء جماهيري استقبل خلالها 96 من المواطنين بناءاً على طلبهم بقاعة الإجتماعات بالديوان العام بحضور الأجهزة التنفيذية المختصة لبحث شكوى المواطنين واتخاذ الإجراءات العاجلة لحلها وذلك في الفترة من سبتمبر 2018 وحتى نهاية ابريل 2019 .

نوه المحافظ أن المبادرة الرئاسية لحملة 100 مليون صحة بمحافظة الشرقية والتي تم تنفيذها في الفترة من 1 مارس حتى 30 أبريل 2019 حققت أعلى معدلاتها من المستهدف وصرف العلاج حيث تم إجراء المسوح الطبية على 3 مليون 763 ألف 784 مواطن ومواطنة من إجمالي 4 مليون و259 الف 931 وتم صرف علاج فيروس سي لـ 41 ألف 585، وتم صرف علاج الأمراض غير السارية لـ 47 ألف 216.

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وقدم المحافظ تقريراً اوضح فيه موقف تقنين أراضي أملاك الدولة مشيراً إلى أن إجمالي عدد طلبات التقنين بلغت 26 ألف 129 طلبا. وأن إجمالي حالات التعدي على أراضي أملاك الدولة بلغ 72001 تم إزالة 16 ألف 586 حالة وذلك من أراضي المباني والأراضي الزراعية .

و أشار المحافظ أنه تم رصد 1435 حالة تعدي بالبناء العشوائى بمساحة 61 فدان و10 قيراط و9 سهم، وذلك من أول يناير 2019 حتى منتصف مايو المنصرم تم إزالة 1166 حالة منها بنسبة 81% بمساحة 43 فدان و14 قيراط و9 سهم ليتم إستكمال إزالة باقى التعديات قبل نهاية عام 2019 ..

استعرض محافظ الشرقية موقف مشروعات هيئة الأبنية التعليمية حيت يبلغ عدد المدارس تحت الإنشاء 101 مدرسة بإجمالى 2107 فصل دراسي بتكلفة مالية 196 مليون جنيه، وأنه يتم حالياً اعمال الصيانة لعدد 31 مدرسة بتكلفة 57 مليون .

وأكد المحافظ أن المحافظة تطبق خطة لرفع كفاءة الطرق الداخلية وذلك على ثلاث مراحل بإجمالي 50 طريق وبأطوال 450 كم وبتكلفة تصل إلى مليار و400 مليون جنيه، فضلاً عن أعمال رفع كفاءة الطرق الرابطة بين المراكز بعضها ببعض والتي يبلغ عددها 4 طرق وبطول 76 كم وبتكلفة 295 مليون جنيه.

كما قدم المحافظ شرحاً عن المشروعات الإنشائية بهيئة الطرق والكباري في نطاق المحافظة والبالغ عددها 13 مشروع بإجمالى أطوال 151.5 كم وبتكلفة 1.375 مليار جنيه، فضلاً عن مشروعات مديرية الطرق والنقل والجاري تنفيذها لعدد 7 مشروعات بإجمالي أطوال 43.5 كم وبتكلفة مالية 93 مليون جنيه .

ونوه المحافظ أن المحافظة تقوم بتطوير وفتح محاور مرورية والتى تتمثل في تطوير منطقة «الغشام / طلبة عويضة / حتى موقف ميت غمر» بتكلفة مالية 21 مليون جنيه بالإضافة إلى إزدواج طريق كفر أبوحسين لفك الإختناقات وخلق محاورف مرورية جديدة حيث تم زيادة عرض الشارع من 10 أمتار إلى 21 متر .طريق مزدوج يتوسطة جزيرة وسطى وذلك بتكلفة 9 مليون جنيه فضلاً عن طريق هرية القديم بتكلفه 10 مليون جنيه لفك الإختناقات وخلق محاور مرورية جديدة أيضاً، ووتطوير طريق الأحرار حتى كوبرى شرويدة بتكلفة 15 مليون جنيه، وتطوير طريق كورنيش بحر مويس من أمام المحافظة حتى الجامعة كمرحلة أولى بطول 300 متر وتكلفه 2 مليون و700 الف جنيه بالإضافة إلى تطوير كوبري عبدالعزيز حتى هرية وتطوير ميدان الزراعة وتطوير نفق السكة الحديد للمشاه .

واشار المحافظ خلال الإجتماع للجهود المبذولة لتطوير الأحياء والمناطق الشعبيه مثل منطقة القناطر التسعة، وترعة المسلمية، وترعة مشتول، والتي تشتمل على مشروعات رصف وإنشاء حدائق ومكان مخصص للمشروعات الصغيرة فضلا عن السوق الحضاري وذلك بتكلفة إجمالية 25 مليون جنيه كما اشار المحافظ إلى تطوير منطقة حي مبارك من خلال رفع كفاءة الطرق الفرعية ببلاط الإنترلوك ورفع كفاءة الإنارة العامة وصيانة الأعمدة ودهان واجهات المنازل بدهان موحد بتكلفة مليون و500 ألف بالإضافة إلى تطوير مناطق كفر الإشارة، وعبدالسلام عارف ومنطقة الطاهرة بمركز الزقازيق بتكلفة إجمالية تصل إلى 2 مليون و250 ألف .

وخلال الإجتماع تمت مناقشة ماتم حصره ومراجعته من العقود المؤجرة على مستوى المحافظة والتي بلغت 6186 عقد مقسمة إلى 1615 إيجار قديم و1586 إيجار جديد و1 إيجار مفروش و13 أحكار تجارية و478 حق إنتفاع و2493 إيجار تمليك.

وفيما يخص موقف الأصول غير المستغله بنطاق المحافظة وبناءاً على قرار المحافظة رقم 15725 لسنة 2018 بشأن تجنب قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 9614.57 م2 والكائنة بمدينة الزقازيق لإقامة مناطق لوجيستية عليها تم مؤخراً إسترداد الأرض وتوقيع بروتوكول تعاون مع جهاز التنمية والتجارة الداخلية لإقامة مشروعات تجارية عليها تعود بالنفع على أهالي مدينة الزقازيق .

وإختتم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لقائه مع محافظ الشرقية بالإستماع إلى عدد من المطالب منها التعاقد مع عدد 500 عامل نظافة و100 سائق، وتدبير إعتماد مالي لدعم منظومة النظافة لإنشاء عدد 2 مدفن صحي و2 مصنع تدوير قمامة بطاقة 5 خطوط لكل مصنع بمركزي بلبيس والحسينية، مشيراً إلى توافر الأرض التي سيقام عليها المصنعين، وتدبير إعتماد مالي لإستكمال إزدواج طريق الزقازيق أبوكبير بطول 23 كم وبتكلفة مالية مبدئية 250 مليون جنيه، وتدبير الإعتماد المالي لرفع كفاءة الطرق الداخلية بنطاق المحافظة بتكلفة مالية تبلغ مليار و400 مليون .