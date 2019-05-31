شاهد.. بث مباشر للقمة الإسلامية بالسعودية بحضور ملوك ورؤساء الدول العربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق أعمال القمة الإسلامية المقامة فى مكة المكرمة فى السعودية، وذلك بحضور ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية، كما يشارك الرئيس عبد السيسى، فى أعمال القمة. وتبدأ بعد قليل، أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة، تحت شعار "يداً بيد نحو المستقبل"، بمكة المكرمة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى وقادة الدول الإسلامية، بالتزامن مع قرب احتفال منظمة التعاون الإسلامى بذكرى مرور نصف قرن على تأسيسها، وذلك فى سبتمبر المقبل.

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