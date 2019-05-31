شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يصل قصر الصفا للمشاركة فى القمة الإسلامية بمكة المكرمة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى قصر الصفا، مقر انعقاد أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة، تحت شعار "يداً بيد نحو المستقبل"، بمكة المكرمة.
وتعقد القمة الإسلامية الرابعة عشرة، اليوم، تحت شعار "يداً بيد نحو المستقبل"، بمكة المكرمة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وقادة الدول الإسلامية، وتزامنا مع قرب احتفال منظمة التعاون الإسلامي بذكرى مرور نصف قرن على تأسيسها، وذلك سبتمبر المقبل
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