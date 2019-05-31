اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الجمعة، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يؤدى مناسك العمرة.

الدولار يفقد 10 قروش بالبنك المركزى خلال أسبوع.. ويصل لـ16.83 جنيه للبيع

صور.. الرئيس السيسى يؤدى مناسك العمرة

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